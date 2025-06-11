الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم ضرب عشرات الأهداف للمقاومة في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".  

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات الفرقة (252) هاجمت أمس عددا من المقاومين الذين قاموا بإدخال عتاد عسكري ووسائل قتالية إلى مبنى عسكري تم استخدامه لأهداف قتالية.

وزعم أيضا أن القوات دمرت موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس. 

وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال اليوم الأخير هاجم سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء قطاع غزة وأنه تم استهداف مباني عسكرية وشقق عملياتية ونقاط استطلاع وقنص إلى جانب أنفاق وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية. 

 استئناف العمليات العسكرية

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي من استئناف العمليات العسكرية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي عربات جدعون غزة إفيخاي أدرعى المنظمات الارهابية إرهابية حماس استئناف العمليات العسكرية عملية عربات جدعون

مواد متعلقة

مجزرة جديدة، 42 شهيدا في غزة بينهم 30 من منتظري المساعدات

حكاية عميل الاحتلال في غزة.. ياسر أبو شباب جاسوس إسرائيلي فضحة ليبرمان.. كون ميليشيا لسرقة وقتل الفلسطينيين.. وحاول تشويه المقاومة فتبرأت منه عائلته

مجازر إسرائيل مسلسل دموي لا يعرف التوقف.. أكثر من 44 ألف شهيد في محرقة غزة.. مئات الآلاف من الضحايا والمصابين في 7 عقود.. والعجز العربي والعالمي يفاقم المأساة

الاحتلال يهدد بإخلاء مخيم جباليا وعدة مناطق شمال غزة

قافلة الصمود المغاربية لفك الحصار عن غزة تعبر الحدود التونسية إلى ليبيا

صافرات الإنذار تدوي في منطقة شاطئ زيكيم بغلاف غزة الشمالي

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلية في أسيوط

بشري تعلن انفصالها عن خالد حميدة: "ولا تنسوا الفضل بينكم"

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

عروس الشرقية الباكية: "اتجوزت محمد عن حب والناس اللي نشرت الفيديو ظلمتنا"

زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

رسوم الاشتراك في مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

الآداب والأعمال المستحبة، دليلك الكامل لزيارة المدينة المنورة والروضة الشريفة

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

المزيد
الجريدة الرسمية