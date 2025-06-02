الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يختتم الأسبوع الأول من اختبارات الناشئين

اختبارات المقاولون
اختبارات المقاولون

اختبارات الناشئين، اختتم نادي المقاولون العرب الأسبوع الأول من اختبارات اللاعبين، حيث شهدت فترة الاختبارات إقبالًا كبيرًا من قبل اللاعبين من مختلف المراحل السنية ومن جميع محافظات مصر.  

واستقطبت أعدادًا كبيرة من اللاعبين الذين يسعون لإظهار مهاراتهم والانضمام إلى صفوف الفرق.

أعرب يسري عبد الغني، رئيس القطاع، عن سعادته بنجاح الاختبارات في أسبوعها الأول، مشيرًا إلى أن الاختبارات شارك فيها أعداد كبيرة. 

وأكد أن الاختبارات تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الشابة التي تمتلك مهارات فريدة، مما يعزز من قوة الفريق في المستقبل.

من جانبه، أكد الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، أن الاختبارات تسير بشكل جيد. 

وأشار إلى أن الفريق الفني يعمل بجد للبحث عن اللاعبين الذين يمتلكون مهارات وقدرات استثنائية، وقد تم بالفعل التوقيع مع عدد من اللاعبين المميزين، مما يعكس التزام النادي بتطوير كرة القدم في كافة الفئات العمرية.

 

تستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 وسوف تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تُستأنف الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 2025 من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.
 

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 


-أيام ( السبت/ الإثنين/ الأربعاء )
- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

-أيام ( الأحد/ الثلاثاء/ الخميس )
الناشئين مواليد 
(2011/2010/2009/2008/2007/2006)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إختبارات الناشئين المقاولون العرب مواعيد إختبارات الناشئين نادي المقاولون نادي المقاولون العرب

مواد متعلقة

غزل المحلة يعلن انطلاق اختبارات الناشئين والبراعم للموسم الجديد 2025/ 2026

اختبارات الناشئين، بدء بيع الاستمارات أمام مقرات الأهلي اليوم

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين 2025-2026

انطلاق اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد

المقاولون يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالمحافظات

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

فيديو جديد يكشف تفاصيل إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

المزيد
الجريدة الرسمية