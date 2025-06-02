المقاولون العرب يختتم الأسبوع الأول من اختبارات الناشئين

اختبارات الناشئين، اختتم نادي المقاولون العرب الأسبوع الأول من اختبارات اللاعبين، حيث شهدت فترة الاختبارات إقبالًا كبيرًا من قبل اللاعبين من مختلف المراحل السنية ومن جميع محافظات مصر.

واستقطبت أعدادًا كبيرة من اللاعبين الذين يسعون لإظهار مهاراتهم والانضمام إلى صفوف الفرق.

أعرب يسري عبد الغني، رئيس القطاع، عن سعادته بنجاح الاختبارات في أسبوعها الأول، مشيرًا إلى أن الاختبارات شارك فيها أعداد كبيرة.

وأكد أن الاختبارات تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الشابة التي تمتلك مهارات فريدة، مما يعزز من قوة الفريق في المستقبل.

من جانبه، أكد الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، أن الاختبارات تسير بشكل جيد.

وأشار إلى أن الفريق الفني يعمل بجد للبحث عن اللاعبين الذين يمتلكون مهارات وقدرات استثنائية، وقد تم بالفعل التوقيع مع عدد من اللاعبين المميزين، مما يعكس التزام النادي بتطوير كرة القدم في كافة الفئات العمرية.

تستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/6/4 وسوف تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تُستأنف الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 2025 من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.



مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون



-أيام ( السبت/ الإثنين/ الأربعاء )

- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

-أيام ( الأحد/ الثلاثاء/ الخميس )

الناشئين مواليد

(2011/2010/2009/2008/2007/2006)

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