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رياضة

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نتائج الجولة الأخيرة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم السبت على منافسات مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين عقب ختام الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من البطولة. 

واكتمل عقد الثلاثي المتأهل للدوري الممتاز، حيث حسم فريق كهرباء الإسماعيلية تأهله لدوري الأضواء والشهرة ليلحق بالمقاولون العرب ووادي دجلة. 

بينما تأكد هبوط كل من لافيينا ومنتخب السويس وسبورتنج إلي دوري القسم الثاني ب. 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الختامية 

نتائج الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

 كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس 2ـ1

 أبو قير للأسمدة ضد أسوان 2ـ0

 سبورتنج ضد وى 0ـ2 

 القناة ضد  بلدية المحلة 1ـ0

 الترسانة ضد  المقاولون العرب 2ـ2

 الداخلية ضد  بترول أسيوط 1ـ2

 السكة الحديد ضد  ديروط 0ـ0

 لافيينا ضد المنصورة 1ـ0

 طنطا ضد  راية 0ـ0

 وادى دجلة ضد  بروكسى 1ـ1

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني كهرباء الاسماعيلية وادي دجلة المقاولون العرب

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