تنسيق الجامعات، كل ما تريد معرفته عن كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تنسيق الجامعات، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن تفاصيل التقديم وشروط القبول بـ كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تُعد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد معلمي التربية الفنية على المستويين المحلي والإقليمي، إذ تجمع بين التاريخ العريق والتطور الأكاديمي المستمر.

ترجع بدايات الكلية إلى عام 1932 حين تم إنشاء قسم الرسم بمعهد المعلمات، تلاه تأسيس قسم مماثل بمعهد المعلمين عام 1935.

وفي عام 1966/1967 تم دمج المعهدين تحت مسمى "المعهد العالي للتربية الفنية"، ثم تحول لاحقًا إلى "كلية التربية الفنية" مع تأسيس جامعة حلوان، وزادت مدة الدراسة بها إلى خمس سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في التربية الفنية.

شروط القبول بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تسهم الكلية بدور فاعل في إعداد معلمي التربية الفنية لمراحل التعليم العام، بالإضافة إلى تأهيل المتخصصين في الأنشطة الفنية بالمؤسسات الثقافية غير النظامية مثل قصور الثقافة والمتاحف والمعارض. كما تنظم الكلية دورات فنية للأطفال، ودورات متخصصة في الجرافيك والدراسات الحرة لغير المتخصصين، مما يرسخ دور الفن في خدمة المجتمع.

تقدم الكلية في مرحلة البكالوريوس برنامجين أساسيين:

• برنامج إعداد معلم التربية الفنية لمؤسسات التعليم العام.

• برنامج التثقيف الفني لإعداد خبراء الأنشطة الفنية بالمؤسسات الثقافية.

كما تطرح الكلية عددًا من البرامج المتميزة، منها:

• دبلوم العلاج بالفن.

• دبلوم التربية الفنية باللغة الإنجليزية.

• دبلوم ستوديو التصوير باللغة الإنجليزية.

وفى مرحلة الدراسات العليا:تشمل برامج الدبلوم العالي:

دبلوم التربية الفنية.

الدبلوم التكميلي لخريجي كليات التربية النوعية.

الدبلوم التأهيلي لخريجي الكليات الفنية.



أما في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فتتنوع التخصصات لتشمل:

الرسم والتصوير، التصميم، النحت، الخزف، الأشغال الفنية، أشغال المعادن، أشغال الخشب، الطباعة اليدوية، النسيج اليدوي.

مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، أصول التربية الفنية، علم نفس التربية الفنية، تكنولوجيا تعليم التربية الفنية، النقد والتذوق الفني.

وتواصل الكلية رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، عبر تطوير برامجها وتوسيع أنشطتها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الثقافة البصرية في المجتمع.

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