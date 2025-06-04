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198 ألف طالب يؤدون الامتحانات في جامعة حلوان وسط أجواء هادئة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعقد اختبارات نهاية العام بجامعة حلوان بشكل منتظم، وسط أجواء هادئة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدي 198 ألف طالب الاختبارات وسط إعدادات وتجهيزات لأعمال الامتحانات بالكليات داخل وخارج الحرم الجامعي.

تم التنسيق بين الكليات في مواعيد الامتحانات وفي تسكين القاعات المخصصة لها وتحديد أيامها سواء بالمدرجات أو مبنى الامتحانات، وتوفير قاعات مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات الحالات المرضية.

وتم تخصيص أماكن لعقد الاختبارات بـ جامعة حلوان في مبنى الامتحانات، ويتضمن 120 لجنة، وكذلك في المعامل والفصول، والتي تشمل 6 مدرجات بعدد 87 لجنة. كما تعقد الاختبارات في المدرجات، حيث هناك 18 مدرجًا يتضمن 50 لجنة، وفي مبنى الصالات الذي يتضمن 4 لجان.

انتظام سير الامتحانات بجامعة حلوان للعام الجامعي 2024 / 2025
 

 وتم تجهيز أماكن عقد الاختبارات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية، كما أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الإدارات من أجل تنظيم دخول الطلاب وتوجيههم للأماكن المخصصة لهم ومساعدة الطلاب في كافة المتطلبات، والتواجد في أماكن عقد الامتحانات لاحتواء أي مستجدات، والتأكيد على توجيه الطلاب في المسارات المخصصة لأماكن الامتحانات في الدخول والخروج، والعمل على بث روح الطمأنينة للطلاب وخلق جو من الهدوء والسكينة حتى ينهي الطلاب اختباراتهم، حيث أن الجامعة مجهزة بكافة إمكانياتها خلال فترة الاختبارات وذلك لحل أي مشكلة تواجه الطلاب تتعلق بالامتحانات، وتم التنسيق مع الطب الوقائي من أجل المتابعة الدائمة لمباني الامتحانات والقاعات والمدرجات، وكذلك التوجيه بضرورة استيعاب الطلاب واحتوائهم حتى الانتهاء من العملية الامتحانية، وتوفر الجامعة للطلاب خلال فترة الامتحانات الأتوبيسات لنقل الطلاب والملاحظين والحالات الخاصة.

تخصيص 1000 جهاز حاسب آلي لأداء الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان

وفيما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، أعدت الجامعة الكليات التي بها اختبارات، وتم توفير القاعات المخصصة، وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحي والكليات المدرجة حديثًا والكليات التي بها امتحانات إلكترونية وهي (الحاسبات والمعلومات - العلوم - الصيدلة - التمريض - الطب - علوم التغذية)؛ حيث يوجد 6 معامل بإجمالي 600 جهاز بكلية الطب (2) وعدد (9) معامل بكلية التمريض بإجمالي 390 جهاز، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها، هذا وفي وقت سابق تم عقد اختبارات الميد تيرم الالكترونية بكلية الحقوق وبعض المواد في كليات التربية والآداب وهندسة حلوان.

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