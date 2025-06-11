تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان

تبرز كلية علوم التغذية بجامعة حلوان كواحدة من الخيارات النوعية التي تقدمها الجامعات الحكومية المصرية، لتكون الأولى من نوعها في هذا التخصص الحيوي، الذي يمس صحة الإنسان بشكل مباشر ويواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في آنٍ واحد.

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

وتأتي كلية علوم التغذية لتؤكد ريادة جامعة حلوان في استحداث تخصصات جديدة تستشرف المستقبل، حيث تقدم الكلية برامج علمية متخصصة تجمع بين الدراسة الأكاديمية الدقيقة والتدريب العملي المتقدم، في مجالات تزداد أهميتها يومًا بعد يوم. ومن خلال أربعة تخصصات متميزة تشمل التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية)، تغذية المجتمع، وعلوم الأغذية، تتيح الكلية للطلاب دراسة شاملة تدمج بين العلم والتطبيق، تؤهلهم للانخراط المباشر في منظومة الرعاية الصحية والغذائية.

شروط القبول بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان

ويعكس المحتوى العلمي الذي تقدمه الكلية فلسفة متقدمة في التعليم، ترتكز على إعداد خريج قادر على فهم مشكلات المجتمع الغذائية، والمساهمة في وضع حلول فعالة ومبتكرة لها.

وتستقبل كلية علوم التغذية بجامعة حلوان طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، عبر مكتب التنسيق، كما تُقبل شهادات المعادلة للطلاب الوافدين وفقًا للوائح المنظمة، أما الراغبون في الالتحاق بتخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، فيشترط حصولهم على درجات متميزة في اللغة الإنجليزية. وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة، وتبدأ دراسة جميع التخصصات منذ بداية الالتحاق بالكلية. ويُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بنظام المصروفات.

الدرجات العلمية لـ كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

وتمنح الكلية درجات البكالوريوس في علوم التغذية بحسب التخصص، لتمنح الخريجين شهادة علمية قوية، وفرصة حقيقية لاقتحام مجالات العمل في أحد أهم التخصصات التي يحتاجها كل مجتمع.

وتتوافر لخريج قسم تغذية المجتمع فى كل الجهات والهيئات والمنظمات ومعاهد البحوث ومراكز رعاية الامومة والطفولة ومراكز التأهيل والجهات والمؤسسات التي تعنى بالرصد التغذوي لفئات المجتمع وتقييم الحالة الغذائية للمجتمعات وتخطيط وتنفيذ البرامج التغذوية وتقديم خدمات تقييم الحالة الغذائية وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية.

كما تتوافر لخريج قسم التغذية العلاجية العمل فى المستشفيات الحكومية والاستثمارية والخاصة والمراكز العلاجية، والمعاهد البحثية ومراكز البحوث، الجهات والمؤسسات التى تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين، المدن الجامعية، دور الحضانات، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، المدارس، المصانع،السجون، الملاجئ، دور الأيتام، الاندية الرياضية، الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية، وضع السياسات التغذوية في حالات الصحة والمرض.

وأيضا تتوافر لخريج قسم علوم الأغذية العمل فى الجهات البحثية المهتمة بهذا الفرع من التخصص وإجراء البحوث العلمية، العمل فى المصانع والشركات والمؤسسات المهتمة بالصناعات الغذائية، العمل فى مجال تدعيم المنتجات الغذائية وتسويقها، تصنيع وتطوير المنتجات الغذائية، تقييم المنتجات الغذائية الجديدة وإجراء الدراسات العلمية عليها قبل طرحها للأسواق، القيام بعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة في مجال التخصص للعمل مع مجموعات من الشباب.



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