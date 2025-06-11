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رياضة

شمس لا تغيب، الفيفا يشيد بإنجاز البرازيل بعد التأهل لنهائيات كأس العالم

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

حرصت الصفحة الرسمية لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الإشادة بإنجاز البرازيل بعد التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وكتبت صفحة فيفا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"من 1930 إلى 2026... البرازيل المنتخب الوحيد  الذي تأهل إلي كل نهائيات كأس العالم ".

وتأهل منتخب البرازيل إلي نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة والعشرين على التوالي في رقم غير مسبوق.
 

ونجح المنتخب البرازيلي، بطل كأس العالم خمس مرات (رقم قياسي) في التأهل إلى النهائيات للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه  حيث لم تغب شمسه على الإطلاق عن البطولة وذلك بعد فوزه في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نيو كويميسا أرينا في ساو باولو بهدف نظيف على حساب منتخب باراجواي.

كان منتخب البرازيل يحتاج إلى الفوز من أجل توسيع الفارق مع فنزويلا صاحبة المركز السابع إلى 7 نقاط وذلك قبل جولتين من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، وبالتالي يتأهل رسميًا إلى كأس العالم وهو ما تحقق بالفعل بأقدام فينيسيوس جونيور بعد هجمة منظمة وجميلة نفذها رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 25 نقطة، وصعد للمركز الثالث على سلم الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تراجع منتخب باراجواي من المركز الثالث إلى الخامس برصيد 24 نقطة، وتأجل تأهله رسميًّا إلى المونديال حتى شهر سبتمبر القادم، حيث يحتاج نقطة واحدة فقط لضمان التأهل، أو تعثر منتخب فنزويلا بأي من مباراتيه القادمتين في التصفيات.

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