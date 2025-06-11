رقم مميز لمنتخب البرازيل أمام باراجواي في تصفيات المونديال

يعد منتخب البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي هزم منتخب باراجواي في آخر 10 جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم وذلك بعد فوزه اليوم أمام باراجواي 1-0 بتصفيات مونديال 2026.

كما أن البرازيل وفقا لموقع فيفا لم تخسر سوى مرة واحدة أمام باراجواي في آخر 70 مباراة خاضتها في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وكان المنتخب البرازيلي، بطل كأس العالم خمس مرات حسم تأهله رسميا إلي كأس العالم 2026 وذلك بعد فوزه في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نيو كويميسا أرينا في ساو باولو بهدف نظيف على حساب منتخب باراجواي.

كان منتخب البرازيل يحتاج إلى الفوز من أجل توسيع الفارق مع فنزويلا صاحبة المركز السابع إلى 7 نقاط وذلك قبل جولتين من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، وبالتالي يتأهل رسميًا إلى كأس العالم وهو ما تحقق بالفعل بأقدام فينيسيوس جونيور بعد هجمة منظمة وجميلة نفذها رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

منتخب البرازيل يتأهل إلي مونديال 2026

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 25 نقطة، وصعد للمركز الثالث على سلم الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تراجع منتخب باراجواي من المركز الثالث إلى الخامس برصيد 24 نقطة، وتأجل تأهله رسميًا إلى المونديال حتى شهر سبتمبر القادم، حيث يحتاج نقطة واحدة فقط لضمان التأهل، أو تعثر منتخب فنزويلا بأي من مباراتيه القادمتين في التصفيات.

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