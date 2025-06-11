الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البرازيل تتأهل إلى كأس العالم للمرة 23 على التوالي

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

تأهل منتخب البرازيل إلي نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة والعشرين على التوالي في رقم غير مسبوق.

 

ونجح المنتخب البرازيلي، بطل كأس العالم خمس مرات (رقم قياسي) في التأهل إلى النهائيات للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه  حيث لم تغب شمسه على الإطلاق عن البطولة وذلك بعد فوزه في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نيو كويميسا أرينا في ساو باولو بهدف نظيف على حساب منتخب باراجواي.

كان منتخب البرازيل يحتاج إلى الفوز من أجل توسيع الفارق مع فنزويلا صاحبة المركز السابع إلى 7 نقاط وذلك قبل جولتين من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، وبالتالي يتأهل رسميًا إلى كأس العالم وهو ما تحقق بالفعل بأقدام فينيسيوس جونيور بعد هجمة منظمة وجميلة نفذها رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

 

منتخب البرازيل يتأهل إلي مونديال 2026

 

وبهذا الفوز رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 25 نقطة، وصعد للمركز الثالث على سلم الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تراجع منتخب باراجواي من المركز الثالث إلى الخامس برصيد 24 نقطة، وتأجل تأهله رسميًّا إلى المونديال حتى شهر سبتمبر القادم، حيث يحتاج نقطة واحدة فقط لضمان التأهل، أو تعثر منتخب فنزويلا بأي من مباراتيه القادمتين في التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور كارلو انشيلوتي منتخب البرازيل كاس العالم 2026 فنزويلا مونديال 2026

مواد متعلقة

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

ألمادا ينقذ الأرجنتين من فخ كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر، مباراة الأرجنتين وكولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية