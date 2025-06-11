بالمزمار البلدي والرقص، عائلة تفاجئ محامي بعد حصوله على براءة لابنهم (فيديو)

فاجأت عائلة أحد المتهمين محامي بالمزمار البلدي والزغاريد والرقص، بعد أن حصل لنجلهم على البراءة في إحدى القضايا، حيث يظهر الفيديو المتداول بين النشطاء، دخول أفراد العائلة إلى مكتب المحامي بشكل مفاجيء بالطبل والزمر، وقاموا بنثر الأموال على رأسه كـ "نقطة".

بالمزمار والرقص عائلة تحتفي بمحامي لبراءة ابنهم

كما يظهر المقطع الغريب عائلة الحاصل على البراءة في إحدى القضايا، وهم يرقصون على أنغام المزمار البلدي، وكأنهم في "زفة" بحسب وصف النشطاء، وقاموا بإلقاء الأموال على رأس المحامي لتحيته بعد أن حصل لابنهم على البراءة، وكان يوجهون له الشكر قائلين: "أحمد بيه صلاح جاب البراءة في القضية".

بالرقص عائلة تحتفي بمحامي لحصوله على البراءة لابنهم، فيتو

وأثار المقطع المثير جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض عبر عن اندهاشه من الطريقة التي عبر بها أهل المتهم في القضية عن فرحتهم لحصوله على البراءة، فيما وصف آخرون حال المحامي، الذي كان متفاجيء من مشهد الطبل والزمر والرقص الذي كان يحدث في مكتبه.

علقت البلوجر بسمة السيد قائلة: " المحامى مخضوض..."



وقالت المحامية أميرة سيد: "بنشوف مواهب من الموكلين"

وردت البلوجر رشا الجريح قائلة: "المحامي بيفكر هيحبسهم كلهم ازاي بعد كل ده"

بينقطوا المحامي ويحتفلوا به على طريقتهم

وقالت البلوجر ميادة السيد: "بينقطوا المحامى بيحتفلوا بيه بطريقتهم علشان جبلهم براءة لأبنهم"

أما البلوجر أحمد يامن فعبر عن اندهاشه قائلًا: "نقطة أتعاب محامي بتتفرش وتتلم تاني ولا اجدعها قصر كبابجي.. براءة متهم وحبس أهله لمدة شهر".

بالمزمار البلدي عائلة تفاجيء محامي حصل على براءة لنجلهم، فيتو



وعلقت الناشطة أحمد حازم فقالت: " ده عم انور بتاع المزمار لازم في كل فرح يجي في الزقازيق عندنا ربنا يبارك في عمره"

وردت البلوجر نسمة سليمان قائلة: " 99%ممن يحصلون على براءة بتكون قضية تلفيق.. والمحامي مش بطل خارق علشان يجيب براءة لمرتكب الجريمة فعلا مهما تحايل علي القانون"

وسخر البلوجر عبد الله محمد ضوي قائلًا: " كان ناقص يولعوا شمروخين على كام ازازة مولوتوف"

بينما غلق بعض النشطاء قائلين: " المنظر مش حلو غير مقبول بصراحة واي النقطه اللي بتحدفها عليه دي اصلًا المحامي مصدوم ياعيني.. ولسان حال المحامي بيقول كان يوم مطلعتلوش شمس يوم ما مسكت القضية..."

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