الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

براءة تشكيل عصابي من تهمة الاتجار بمخدر الحشيش في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة ببراءة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين من تهمة حيازة والاتجار بمخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. 


البداية بمعلومات تلقتها مباحث قسم شرطة مدينة نصر تفيد باتخاذ 4 عاطلين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر مكانا للاتجار وترويج المواد المخدرة، علي الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 عاطلين يتخذون من شوارع مدينة نصر مكانا لترويج مخدر الحشيش على عملائهم، عقب تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية المتهمين ونجحت في إلقاء القبض عليهم

وأمام النيابة العامة أنكر المتهمين الاتهامات المسندة اليهم، ودفع المحامي الخاص بهم بفساد التحريات وأن موكليه تم ضبطهم في غير تلبس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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