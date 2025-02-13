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أهالي قنا يحتفلون بمولد القنائي بالرقص على أنغام المزمار (فيديو)

أهالي قنا يحتفلون
أهالي قنا يحتفلون بمولد القنائي بالرقص على أنغام المزمار

احتفل أهالي قنا بالليلة الختامية لمولد عبدالرحيم القنائى بالعصا على أنغام المزمار البلدي وسط إجراءات أمنية مشددة. 

فيما تم تزيين ضريح وساحة القنائي بالأنوار والبخور، في أجواء روحانية، وسط حالة من الفرحة والبهجة وسط تكبيرات وتهليل وإطلاق الزغاريد مرددين أناشيد وحلقات ذكر في حب رسول الله وآل البيت.

ومن المقرر أن يختتم أهالي قنا الاحتفال بمولد القنائي الليلة  “ليلة النصف من شهر شعبان”.

والقطب الصوفي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، ولد سنة 521 هجرية - 1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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