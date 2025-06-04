انطلاق "BTS Festa" احتفالا بالذكرى السنوية الـ12 لترسيم الفرقة

تستعد فرقة BTS للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لترسيمها بفعالية "BTS Festa" المميزة التي تستمر أسبوعين، مقدمةً لجمهورها "الآرمي" باقة من الفعاليات المذهلة عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع. يأتي هذا الإعلان الذي كشفت عنه الفرقة في الثالث من يونيو، ليؤكد على التزامها بالتواصل مع معجبيها وتقديم تجربة احتفالية استثنائية.

ويُعد الحدث الأبرز ضمن فعاليات "BTS Festa" لهذا العام هو المهرجان الحضوري الذي سيُقام على مدار يومين، في 13 و14 يونيو، في مركز KINTEX 2 بمدينة جويانج، وسيشهد هذا الموقع إقامة ما يقرب من 20 كشكًا متنوعًا لتقديم تجربة غامرة للآرمي.

تتضمن الأنشطة المخطط لها في الحدث الحضوري مناطق تفاعلية فريدة مثل "ARMY Bomb Photo Spot" لالتقاط الصور التذكارية، و"Voice Zone" التي تتيح للمعجبين الاستماع إلى رسائل صوتية خاصة من أعضاء الفرقة. كما سيتمكن الحضور من استكشاف "Trophy Zone" التي تُبرز الإنجازات البارزة التي حققتها فرقة BTS بالتعاون مع الآرمي، بالإضافة إلى "BTS Locker" التي تعرض عناصر شخصية وقيّمة تعود للأعضاء، كما ستتوفر برامج عملية مثل "DIY Zone" و"Coloring Wall" و"Spotify Playlist" وغيرها الكثير.

بالتوازي مع الفعاليات الحضور، ستُطلق فرقة BTS محتوى متنوعًا عبر الإنترنت يبدأ في 4 يونيو ويستمر حتى 13 يونيو، لضمان مشاركة أوسع للآرمي حول العالم.

وفي بيان صادر عن شركة BIGHIT MUSIC، أعربت الشركة عن "امتنانها العميق للآرمي الذين يُظهرون حبهم لفرقة BTS". وأكدت الشركة أنها "وسّعت نطاق الفعالية بشكل كبير مقارنةً بالعام الماضي في جوانب مختلفة، بما في ذلك الموقع والمحتوى والفعاليات، وذلك لراحة الحضور".

واختتمت BIGHIT MUSIC بيانها بالتأكيد على أنها "ستعمل بجد حتى النهاية ليتمكن الجميع من صنع ذكريات رائعة بكل راحة ومتعة".

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