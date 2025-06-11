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رياضة

محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

سيراميكا والبنك الأهلي،
سيراميكا والبنك الأهلي، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء طاقم حكام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، كما أعلنت اللجنة أسماء حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة نفسها.

طاقم حكام نهائي كأس عاصمة مصر

مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا وإنبي يديرها طاقم حكام مكون من:

محمود وفا (حكم ساحة) وإسلام أبو العطا وطارق مصطفى (حكمين مساعدين) ومحمد الغازي (حكم رابع) وطارق مجدي (حكم فيديو) ومحمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو) وعمرو الشناوي (مساعد حكم فيديو ثان).

حكام نهائي كأس عاصمة مصر، فيتو
حكام نهائي كأس عاصمة مصر، فيتو

حكام مباراة تحديد المركز الثالث 

أما مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر بين الإسماعيلي وإنبي، فيديرها محمد عباس مايو (حكم ساحة) ويعاونه كل من محمد القاضي وكيرلس نزيه (حكمين مساعدين) وإبراهيم محمد (حكم رابع) ومحمد سلامة ميدو (حكم فيديو) وشريف عبدالله (مساعد حكم فيديو).

حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي، فيتو
حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي، فيتو

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا غدا الخميس 12 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساء.

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

 

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