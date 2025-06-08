تشكيل إنبي ضد البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر



أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق إنبى تشكيل فريقه أمام نادي البنك الأهلى، فى إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر





موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي

تنطلق صافرة مباراة إنبي أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

القناة الناقلة لمباراة إنبي أمام البنك الأهلي

ومن المنتظر، أن تنقل مباراة إنبي والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت 2، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

مباراة البنك الأهلي وإنبي

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفني إلي حجز مقعده في نهائي البطولة للمنافسة علي لقب كأس الرابطة المصرية مستغلا تفوقه في مباراة الذهاب.

فيما يسعى إنبي بقيادة حمزة الجمل إلي تعويض خسارة مباراة الذهاب والعودة في الاياب للمنافسة علي التأهل لنهائي البطولة.

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