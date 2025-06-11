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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كوبري قها

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، توقف الحركة المرورية بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري قها بالطريق الزراعي بنها - القاهرة بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

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وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي أعلى كوبرى قها ووجود عددا من المصابين وتكدس مروري بالطريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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