إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام مدينة قليوب مما أدى إلى تكدس مرورى بالطريق ووجود عددا من المصابين وتم اتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة 12 شخص بسبب إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية ميت حلفا بمدينة قليوب بالطريق الزراعى اتجاه محافظة القاهرة وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق للقضاء على التكدس المرور وتسهيل حركة الطرق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.