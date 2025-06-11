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نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

نتائج الجولة الـ
نتائج الجولة الـ 16لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحسمت ثلاث منتخبات تأهلها إلى كأس العالم 2026 وهي الأرجنتين قبل أكثر من جولة والأكوادور والبرازيل مع نهاية الجولة الـ 16.

 

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

بوليفيا ضد تشيلي  2-0

أوروجواي ضد فنزويلا 2-0

الأرجنتين ضد كولومبيا 1-1

البرازيل ضد باراجواي 1-0

بيرو ضد الإكوادور  0-0

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

 

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

 

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