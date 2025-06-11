عبد الباسط يغرد منفردا في المصحف المرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المجود
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 30ق.
19:11( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 45ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن ( كاملة ) 45ق.
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الروم 44ق.
02:49(قبل الفجر) للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورتى مريم /طه 30.
وتشتمل تلاوات المصحف المرتل التالي
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فاطر - يس - الصافات ومدة التلاوة / 25 ق.
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الصافات - ص ومدة التلاوة / 26 ق.
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى ص - الزمر ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 11:16 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 30 ق.
الساعة / 13:28 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى غافر- فصلت ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 15:13 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور فصلت - الشورى - أول الزخرف ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الزخرف - الدخان ومدة التلاوة / 27 ق.
الساعة / 02:17 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى الجاثية - الأحقاف ومدة التلاوة / 29 ق.
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سورتى محمد - الفتح ومدة التلاوة / 28 ق.
الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ / عبد الباسط عبد الصمد / ما تيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور ومدة التلاوة / 30 ق.
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:20
- والتلاوة من سورة آل عمران من آية 65 إلى آية 128 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 30.30
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبدالباسط عبدالصمد برواية: ورش في الساعة 21:35 من سورة الأنعام والتلاوة من الاية 1 إلى الاية 55 من تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة 23ق.
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:45 تلاوة للقارئ علي حجاج السويسي من أول الحاقة حتى ختام المزمل / 30 ق
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