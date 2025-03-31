الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل حكيم باشا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 

كشف الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل مشروع مسلسل حكيم باشا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2025، مؤكداً على أنه ظل يفكر طوال 5 أعوام لتقديم عمل صعيدي.

 

وقال مصطفى شعبان خلال لقائه في برنامج واحد من الناس، الذي يعرض على شاشة الحياة: بقالي 5 سنين بفكر أقدم صعيدي، ولكن كنت بدور على موضوع ميكنش تقليدي، وتكون اللغة حلوة، والصعيد مينفعش يكون قصة بطل بس، لازم يكون فيه أحداث، كنت مستني موضوع ثري لحد ما لقيت حكيم باشا.

 

وأضاف مصطفى شعبان: العِمّة جبناها من قنا، مش أي حد يربطها، والجَلابية مطرزة يدويًا، ومحدش بيلبسها غير الأعيال، لأنها فعلًا أغلى من تمن 6 بدل، هي قيمة ماديًا واجتماعيًا.

 

وكانت قد احتفلت أسرة برنامج واحد من الناس بنجاح مسلسل حكيم باشا رفقة نجومه: الفنانة دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، المخرج أحمد خالد أمين، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد بسيم.

 

يذكر أن مسلسل حكيم باشا يشارك في بطولته كل من: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي.

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