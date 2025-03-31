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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان: تشرفت بصلاتي مع الرئيس السيسي

مصطفى شعبان: تشرفت
مصطفى شعبان: تشرفت بصلاتي مع الرئيس السيسي

فاجأ الفنان مصطفي شعبان، جمهوره ومتابعيه، بنشر صورته برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

في هذا السياق، ظهر في الصورة، التي نشرها “شعبان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الفنان سامح حسين والرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وكان الرئيس السيسي قد تناول الإفطار مع أبناء الشهداء تكريمًا لهم ولأسرهم، كما شهد  عرضا فنيا.

 

وشارك لفيف من نجوم الفن والرياضة في حفل الإفطار مع أبناء الشهداء، ومنهم: الفنان سامح حسين وعلاء نبيل وعبد الستار صبري ومحمود فتح الله وجمال حمزة.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي  صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي.

 

كما أدى الصلاة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة والشرطة ولفيف من كافة أطياف الشعب المصري.


وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر قائلا: أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار..كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع.

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