بعد مجهود العيد، دللي نفسك بجلسة حمام مغربي في البيت

جلسة حمام مغربي في البيت، كل ستات البيوت مرت بأسبوع من المجهود الشاق طوال أيام عيد الأضحى، ما بين مجهود كبير في الطهي، والاستقبال، والتنظيف، والزيارات، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى لحظة استرخاء حقيقية تعيد إلى كل ست بيت نشاطها وتوازنها، وتمنحها لمسة من العناية بجسدها ونفسها.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن الحمام المغربي المنزلي يعد من أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها، خاصة إذا تم تنفيذه بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، مع المحافظة على جو من الهدوء والراحة.



ما هو الحمام المغربي؟

الحمام المغربي هو طقس تقليدي شهير في بلدان المغرب العربي، وهو نوع من العناية بالجسم يهدف إلى تنظيف البشرة بعمق، إزالة السموم، تنشيط الدورة الدموية، تقشير الجلد الميت، وتجديد الطاقة الجسدية والنفسية.



وفيما يلي تقدم خبيرة التجميل، طريقة سهلة لتنفيذ حمام مغربي منزلي باستخدام مكونات متوفرة في المطبخ، يمكن لأي امرأة القيام به بنفسها في البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل أو شراء منتجات باهظة الثمن.



مكونات الحمام المغربي



مكونات الحمام المغربي المنزلي من مطبخك:



الصابون البلدي أو بديله المنزلي: إذا لم يتوفر الصابون البلدي المغربي، يمكن استبداله بخليط من:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

الليفة المغربية أو أي ليفة خشنة.

مقشر منزلي طبيعي: مثل خليط السكر والعسل أو البن وزيت الزيتون.

ماء الورد أو منقوع البابونج (للتنعيم وإنعاش البشرة).

الطين المغربي أو بديله: يمكن استخدام خليط من الحناء البيضاء مع ماء الورد، أو مسحوق النشا مع قطرات من ماء الورد.

زيت للجسم بعد الحمام: مثل زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت اللوز الحلو.

طريقة تنفيذ الحمام المغربي في المنزل:



تهيئة الجو العام:

ابدئي بتشغيل موسيقى هادئة.

أضيئي شموعًا عطرية أو استخدمي مبخرة طبيعية.

اغلقي الباب والنوافذ لتحافظي على دفء الحمام.

البخار:

املئي البانيو أو دلوًا كبيرًا بالماء الساخن جدًا.

اجلسي في الحمام المغلق لبضع دقائق لتتعرضي للبخار، مما يفتح المسام ويهيئ الجلد لامتصاص فوائد المكونات.

تطبيق الصابون البلدي أو الخليط البديل:

افردي الخليط على كامل الجسم واتركيه لمدة 10 دقائق.

الفرك بالليفة:

بعد تليين الجلد، استخدمي الليفة المغربية وافركي الجسم بلطف ولكن بتركيز، لإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية.

المقشر:

استخدمي خليط السكر والعسل أو البن وزيت الزيتون لتقشير الجلد بلطف بحركات دائرية.

قناع الجسم (الطين المغربي أو بديله):

ضعي الخليط على الجسم واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة. ثم اشطفي بالماء الدافئ.

شطف نهائي بماء الورد أو منقوع الأعشاب:

لتنعيم الجسم وإنعاشه، يمكنك شطفه بماء الورد المخفف أو منقوع البابونج أو النعناع.

ترطيب الجسم:

بعد الانتهاء، جففي الجسم بلطف، ثم دلكي الجسم بزيتك المفضل لترطيب البشرة وتعزيز نعومتها.

فوائد الحمام المغربي للجسم والبشرة:



الحمام المغربي في البيت

تفتيح البشرة وتجديدها:

يساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتفتيح المناطق الداكنة بفعل التراكمات والتعرض لأشعة الشمس.

تنشيط الدورة الدموية:

الفرك بالليفة والحرارة الناتجة عن البخار يساعدان على تنشيط الدم وتجديد الخلايا.

تنظيف عميق للمسام:

يعمل البخار والصابون البلدي أو البديل الطبيعي على تنظيف البشرة بعمق من الأوساخ والشوائب.

الاسترخاء وتخفيف التوتر:

الطقوس الهادئة والمكونات الطبيعية لها أثر كبير في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

محاربة السيلوليت وتحسين ملمس الجلد:

الاستخدام المنتظم للحمام المغربي يساعد على تقوية مرونة الجلد وتقليل مظهر السيلوليت.

توحيد لون البشرة:

الاستخدام المنتظم للتقشير الطبيعي والطين يساعد في توحيد لون الجسم ومظهره العام.

نصائح لجعل تجربتك مثالية:



لا تستخدمي الماء البارد مباشرة بعد الحمام، بل دافئًا ثم فاترًا لتقليل الصدمة الحرارية للجسم.

احرصي على شرب الماء بعد الحمام لتعويض السوائل.

لا يُنصح باستخدام الحمام المغربي أكثر من مرة أسبوعيًا لتجنب تهيج الجلد.

استغلي هذه اللحظات في التأمل أو الدعاء أو التفكير الإيجابي، فهي ليست فقط للعناية بالجسم، بل فرصة لتصفية الذهن كذلك.



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