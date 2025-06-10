حملة لرفع الإشغالات والتعديات بحي غرب المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار شن الحملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتابع المحافظ اليوم الثلاثاء حملة رفع الإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة، وأكد ضرورة استمرار التصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية بالشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بحي غرب المنصورة

وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر تعليماته برفع كافة الإشغالات بالشارع العام سواء أمام المحلات أو المنازل بجميع شوارع مدينة المنصورة ومختلف المدن، ومضاعفة المخالفات في حال تكرارها، كما أمر بضبط أي مركبة توكتوك أو تروسيكل أو موتوسيكل أو غيرها تستخدم أطقم الصوت وتسبب الإزعاج والتلوث السمعي للمواطنين والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

الشوارع المستهدفة في الحملات

وفي هذا السياق، قاد محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والجهاز المعاون له، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحي، وقد استهدفت الحملة منطقة شارع العباسي، وشارع الجلاء، والشيخ حسانين، والسلخانة، والطميهي، وشارع الترعة، وكلية الآداب، وشارع جيهان، وعبد السلام عارف.

وأسفرت الحملة عن رفع تعديات الباعة الجائلين على الأرصفة ويعوقون حركة السير بحرم الطريق، كما تم رفع تعديات المحلات التجارية والكافيهات، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية والتى تعوق حركة المارة والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وأشرف على الحملة الأستاذ وليد عبادة مسئول المتابعة الميدانية والإشغالات، ومسئولي إدارة الإشغالات بالحي، وإدارة الحملة الميكانيكية.

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