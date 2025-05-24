محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة الإشغالات بكورنيش المنتزة

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية بنطاق أحياء منتزه أول وشرق بامتداد طريق الكورنيش، وذلك للتحقق من التزام الجهاز بتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن إزالة الإشغالات والمعوقات التي تحجب رؤية البحر وتشوه الطابع الجمالي للكورنيش والتي رصدها محافظ الإسكندرية خلال جولاته السابقة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين المشهد البصري وتعزيز الهوية الحضارية للمدينة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية منطقة بئر مسعود للتأكد من ازالة معوقات رؤية البحر والاشغالات التي تسيء لمظهر المكان.

حيث أكد على تنظيم المنطقة وازالة المعدات ومواد البناء المستخدمة في مشروع توسعة الكورنيش حتى لا تحجب رؤية البحر عن المواطنين.

هذا وقد تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد منطقة تنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب ونفق المشاه المنفذ أمام مدرسة الطفولة السعيدة بنطاق حي منتزه أول لافتًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وفتح حارات المرور وتركيب إشارات مرورية في المناطق التي بحاجة لذلك.

كما كلف مديرية الطرق بسرعة رصف شارعي علي هيبة ومنصور القاضي بنطاق حي منتزه أول.

وشدد على مراجعة كافة أعمدة الإعلانات وصيانته الكهرباء بها وترميم الأرصفة المحيطة بها، وكلف رئيس حي منتزه أول برفع كفاءة نفق المحروسة وإنارته بالكامل.

وفى السياق ذاته ؛ تابع محافظ الإسكندرية أعمال مشروعات الحماية البحرية وطالب رئيس هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية برفع كافة البلوكات الخرسانية التي تعوق رؤية المواطن للبحر بمنطقة سان ستيفانو وذلك أسوة بما تم مع الشركات العاملة بتوسعة الكورنيش.

ووجه بالاستمرار في أعمال دهانات رصيف الكورنيش بالإضافة إلى التأكد من رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضائتها بالكامل.

وأثناء الجولة؛ وجه محافظ الاسكندرية بتوحيد واجهات وبوابات النوادي النقابية المتواجدة على الكورنيش،و كلف رئيس حي شرق بازالة جراج السيارات المقام على الكورنيش في المنطقة بين سان استيفانو وجليم وتوفير هذه المساحة لتكون ممشى للمواطنين.

هذا وقد شدد الفريق أحمد خالد على جميع رؤساء الاحياء بمراجعة موقف العقارات التي بحاجة إلى ترميم المتواجدة على الكورنيش، مكلفًا رؤساء الاحياء بوضع لافتات توضع موقف كل عقار وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه العقارات المخالفة.

جاءت الجولة بحضور؛ نائبة المحافظ، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس الادارة المركزية السياحة والمصايف،ورؤساء أحياء منتزه أول وشرق.

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