تبدأ من 20 جنيها، أسعار البطيخ بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر (فيديو وصور)

شهد سوق الجملة للخضروات والفواكه في مدينة 6 أكتوبر تباينًا واضحًا في أسعار البطيخ، حيث تراوحت الأسعار بين 20 جنيهًا للحبة الواحدة كحد أدنى و130 جنيهًا كحد أقصى، وفقًا لما رصدته فيتو في جولة ميدانية في السوق.

عوامل تحديد الأسعار في السوق

تتأثر أسعار البطيخ في السوق بعدة عوامل أساسية، حيث يلعب حجم الثمرة دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي. كما تؤثر جودة المحصول ودرجة النضج على التسعير، بالإضافة إلى مصدر الإنتاج سواء كان محليًا أو من المحافظات الأخرى.

تنوع المعروض حسب الأحجام والأنواع

يتضمن المعروض في السوق أحجامًا مختلفة من البطيخ، بدءًا من الأحجام الصغيرة التي تبدأ أسعارها من 20 جنيهًا، مرورًا بالأحجام المتوسطة، وصولًا إلى الأحجام الكبيرة التي قد تصل أسعارها إلى 130 جنيهًا للحبة الواحدة.

حركة البيع والشراء في السوق

تشهد حركة تداول البطيخ في سوق الجملة نشاطًا ملحوظًا، حيث يتوافد تجار التجزئة من مختلف المناطق المجاورة لشراء احتياجاتهم من المحصول. ويعتمد معظم التجار على الانتقاء المباشر للثمار لضمان الجودة المطلوبة.

يتوقع عدد من تجار السوق استقرار الأسعار في الفترة القادمة، خاصة مع توفر المعروض بكميات مناسبة. كما يرتبط التغيير في الأسعار بعوامل الطقس وكمية الإنتاج المتوقعة من المزارع المختلفة.

تأثير الموسم على حركة التداول

يشهد موسم البطيخ إقبالًا متزايدًا من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما ينعكس على حركة التداول في سوق الجملة. ويسعى التجار إلى تنويع المعروض لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

آليات التسعير المتبعة

تعتمد آليات التسعير في السوق على عدة معايير منها وزن الثمرة، ودرجة النضج، والمظهر الخارجي. كما يؤثر توقيت الشراء خلال اليوم على السعر، حيث تختلف الأسعار بين فترات الصباح الباكر وأوقات الذروة.

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