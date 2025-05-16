موسم البطيخ 2025.. اختلاف في الأنواع والأسعار.. تبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 1120.. إقبال على الأحجام الصغيرة لتجنب الهرمونات.. والأصفر يلفت الأنظار

بالرغم من تسجيل البطيخ لأسعار غير مسبوقة في السوق المصرية مع وصوله إلى 300 جنيه للبطيخة، إلا أن هناك بطيخًا منتشرًا في الأسواق الشعبية بسعر يبدأ من 20 جنيهًا، فما هي قصة هذا البطيخ المنخفض السعر؟.

سعر البطيخ اليوم

أسعار البطيخ متفاوتة في السوق المحلية

قال محمد سيد بائع فاكهة في أحد الأسواق الشعبية، إن أسعار البطيخ متفاوتة في السوق المحلية، حسب النوع والوزن، وأن أهم عامل في تحديد سعر البطيخ هو الوزن، فمثلًا كما يوجد بطيخ وزن 5 كيلوات ويباع بأسعار تبدأ من 65 جنيهًا، يوجد بطيخ بأوزان أقل من الـ 5 كيلوات ويباع بسعر من 20 إلى 50 جنيهًا.

سعر البطيخ اليوم

البطيخ صغير الحجم غير مهرمن وأرخص سعرًا

وتابع: أن هناك مواطنون يفضلون شراء البطيخ صغير الوزن، لأنه بطيخ غير «مهرمن» أي أنه لم تستخدم المبيدات في زراعته، ولذلك هو صغير الحجم، وأرخص سعرًا، ولولا أن الغالبية تفضل شراء البطيخ كبير الحجم، لكانتأسعار البطيخ صغير الحجم أغلى.

سعر البطيخ اليوم

البطيخ الأصفر يبدأ من 20 جنيهًا في السوق

وأشار إلى أن يوجد في السوق المصرية أيضًا أنواع مختلفة من البطيخ، بأسعار متفاوتة، فيوجد البطيخ الأصفر مثلًا وهو بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا، وصولًا إلى البطيخ المنجاوي الذي تصل أكبر بطيخة له بسعر 300 جنيه.

سعر البطيخ اليوم

أسعار البطيخ في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار البطيخ في الأسواق، سواء في سوق العبور للجملة، أو التجزئة والمحال التجارية والإلكترونية؛ في السطور الآتية:

سعر البطيخ اليوم

سعر البطيخ في سوق العبور

جاء سعر البطيخ في سوق العبور، كالآتي:

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا.

سعر البطيخ اليوم

أسعار البطيخ في المحال التجارية

فيما جاءت أسعار البطيخ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية كالآتي:

بلغ سعر بطيخ أصفر وزن 5 كيلوات نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخ نحو 240 جنيهًا لوزن 10 كيلوات.

بلغ سعر بطيخة وزن 8 كيلوات نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخة منجاوي وزن 2 كيلو نحو 112 جنيهًا.

بلغ سعر بطيخة بدون بذر وزن 10 كيلوات نحو 300 جنيه.

سعر البطيخ اليوم

عروض وتخفيضات على أسعار البطيخ

كما قدمت المتاجر الإلكترونية عروض وتخفيضات على أسعار البطيخ بمختلف أنواعه، مع خدمة التوصيل للمنزل، وجاء سعر البطيخ كالآتي:

تراوح سعر بطيخ أصفر قليل البذر من 370 إلى 490 جنيهًا، ضمن أحد العروض التي تحتوي على بطيختين وزن من 8 إلى 10 كيلوات للاثنين معًا.

تراوح سعر بطيخ جيزة من 475 إلى 600 جنيه، ضمن أحد العروض التي تحتوي على بطيختين وزن من 16 إلى 22 كيلو للاثنين معًا.

تراوح سعر بطيخ جيزة من 900 إلى 1120 جنيهًا، ضمن أحد العروض التي تحتوي على 4 بطيخات.

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