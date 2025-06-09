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خارج الحدود

أمريكا على صفيح ساخن، اعتقال 27 شخصا في احتجاجات لوس أنجلوس

لوس أنجلوس، فيتو
لوس أنجلوس، فيتو

 أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن بيان للشرطة بأن 27 شخصا على الأقل تم اعتقالهم أمس الأحد في لوس أنجلوس خلال احتجاجات ضد سياسة الهجرة الأمريكية.

 

التهم الموجهة للمعتقلين وسط لوس أنجلوس

 ونقلت القناة عن رئيس شرطة المدينة جيم ماكدونيل في مؤتمر صحفي قوله: "تم إجراء 27 حالة اعتقال في وسط لوس أنجلوس يوم الأحد".

وأوضح ماكدونيل أن التهم الموجهة للمعتقلين تشمل محاولة إلقاء زجاجة حارقة على أحد رجال الشرطة واصطدام دراجة نارية بحاجز أمني للشرطة.

 

القبض على 17 شخصا من قبل دورية كاليفورنيا 

 وأضاف أنه من بين الـ27 معتقلا، تم القبض على 17 شخصا من قبل دورية كاليفورنيا للطرق السريعة أثناء إخلاء المحتجين من الطريق السريع 101، بينما اعتقلت شرطة لوس أنجلوس 10 أشخاص آخرين خلال المواجهات في وسط المدينة. 

 

نشر 2000 فرد من الحرس الوطني في المدينة 

 تحولت حملة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس في 7 يونيو الجاري إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم الولاية نيوسوم بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من قبل إدارة ترامب. وفي 8 يونيو، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأنه سيتم نشر 2000 فرد من الحرس الوطني في المدينة بسبب الاحتجاجات.

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لوس انجلوس سياسة الهجرة الأمريكية كاليفورنيا

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