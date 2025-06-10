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رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

الأرجنتين، فيتو
الأرجنتين، فيتو

تصفيات كأس العالم، يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره كولومبيا، غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنطلق صافرة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في الساعات الأولى ليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

تذاع مباراة الأرجنتين أمام كولومبيا عبر قناة الرياضية السعودية، SSC SPORTS 5.

ويتصدر منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، برصيد 34 نقطة، وكولومبيا تتواجد في المركز السادس برصيد 21 نقطة في ترتيب جدول التصفيات.

وحققت الأرجنتين فوزًا في مباراتها بالجولة الماضية بهدف دون مقابل على منتخب تشيلي، فيما تعادلت كولومبيا سلبيًا مع بيرو.

وأكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين جاهزية ليونيل ميسي للمباراة وأنه سيدفع به أساسيًا خلال المواجهة.

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق. 

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