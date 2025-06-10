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رياضة

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

يستضيف منتخب البرازيل نظيره باراجواي، صباح غد الأربعاء، ضمن الجولة السادسة عشرة لـ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتخوض البرازيل مباراتها الثانية تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب المواجهة أمام الإكوادور بالجولة الماضية.

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم في الرابعة إلا ربع فجر غد الأربعاء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم عبر القناة الرياضية السعودية، SSC EXTRA 1.

تحتل البرازيل المركز الرابع في التصفيات برصيد 22 نقطة، في حين أن باراجواي تتواجد بالمركز الثالث بـ 24 نقطة.

كانت البرازيل قد تعادلت سلبيًا أمام الإكوادور بالمباراة السابقة، وباراجواي تغلبت على أوروجواي بهدفين دون رد.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

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