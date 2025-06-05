أنشيلوتي قبل الظهور الأول: قميص البرازيل ثقيل جدا

تعهد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، بالعمل من أجل إظهار أفضل نسخة من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في صفوف "السيليساو" وذلك قبل ظهوره الأول مع البرازيل أمام الإكوادور.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر قبل مواجهة الإكوادور ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 والتي ستكون أول مباراة له كمدرب للبرازيل، أن "فينيسيوس في حالة جيدة، وقد تعافى من إصابة الكاحل الأخيرة، وهو متحمس كعادته".

وواصل: "نتوقع منه الأفضل؛ فهو لاعب مهم للغاية. لا أعرف إن كان قد قدّم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني، لكنني واثق من أنه سيفعل ذلك، كما فعل ويواصل فعله مع ريال مدريد".

وأضاف: "إنه أساسي بالنسبة لنا. لا مجال للنقاش في هذا الأمر. قد لا يُقدم الأداء المنتظر دائما، لكنه أساسي بفضل شخصيته المميزة. إنه يصنع الفارق في كل الأوقات. علينا أن نعمل جاهدين لتقديم أفضل ما لديه هنا".

وشدد أنشيلوتي على أنه حظي باستقبال حافل في البرازيل، حيث قوبل بحفاوة من جانب الجماهير، وتمكن من التعرف على هيكل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مؤكدا إن أولى حصصه التدريبية مع السامبا كانت "مميزة".

وقال المدرب الإيطالي: "أعتقد أنه لأمر رائع في مسيرتي المهنية أن أكون هنا، وأن أدرب منتخبا وطنيا لأول مرة، وخاصة البرازيل، فهو ليس مجرد منتخب، بل هو الفريق الأكثر تاريخا. أنا متحمس لتحقيق أقصى ما لدي، أنا واثق للغاية مما أراه، وفي رغبة اللاعبين في الدفاع عن قميص السيليساو".

وأكد مدرب ريال مدريد السابق أنه يمتلك جميع الأدوات المتوفرة لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتحقيق ذلك، وأنه يتمتع "باستقلالية تامة عن رئيسه".

وأردف: "من الطبيعي أن يكون الجمهور غير راض عن المباريات القليلة الماضية، خاصة بعد الهزيمة 4-1 أمام الأرجنتين، لكن علينا أن نتحسن مستقبلا برغبة وحماس، فكل ما نريده هو أن يكون المنتخب البرازيلي بطلا في كأس العالم المقبلة".

وتوقع أنشيلوتي أن يرى فريقا يجمع بين الجودة الفردية والجماعية، ليتمكنوا من الدفاع معا وليس الهجوم فقط.

وأضاف: "الإكوادور مثال واضح على ذلك، كما هو الحال مع فرق ناجحة أخرى. الجودة الفردية وحدها لا تكفي في كرة القدم الحديثة".

وأكمل: "اللاعب البرازيلي محظوظ في هذا الصدد، أعتقد أن قميص البرازيل يمثل ثقلا كبيرا، وأعتقد أنه يجب أن يكون مصدر فخر لهم، لأنه ارتداه لاعبون عظماء، بمن فيهم أعظمهم، بيليه".

وأشاد المدرب الإيطالي بالإكوادور، التي تحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن البرازيل، التي تحتل المركز الرابع، رغم أن الإكوادور بدأت البطولة بخصم 3 نقاط من رصيدها بسبب العقوبة التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضي في قضية بايرون كاستيلو.

وقال أنشيلوتي: "الإكوادور فريق متحد، يعمل بروح جماعية عالية، وعلينا أن ننافس في هذا الجانب. هذا يعني التحلي بالذكاء في المواجهات الثنائية، والعمل بشكل جيد، ومحاولة الضغط. علينا أن نفعل ذلك في كل مباراة".

وواصل: "الأمر لا يتعلق بالجودة، بل بالتضحية والالتزام. في هذه الأيام القليلة الأولى، أرى فريقا ملتزما ومتحمسا لتقديم أداء جيد".

ورغم غياب رافينيا عن هذه المباراة وعدم استدعائه نيمار أو لوكاس باكيتا، أعرب أنشيلوتي عن قناعته بامتلاكه تشكيلة جيدة للعب الإبداعي، مع توفر خيارات مثل جيرسون.

وتجنب المدرب الإيطالي الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها أمام الإكوادور، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع اللاعبين أولا لتحديد من سيتولى قيادة الفريق.

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