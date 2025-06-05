تشكيل البرازيل المتوقع ضد الإكوادور في تصفيات المونديال

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب البرازيل ضيفا أمام نظيره الإكوادور، على ملعب "مونومنتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات كأس العالم 2026 في الثانية صباح غدا الجمعة.

ويبدأ أنشيلوتي مسيرته التدريبية مع المنتخب البرازيلي بمواجهة المنتخب الإكوادوري في جواياكيل ضمن تصفيات التأهل للمونديال.

ومن المتوقع أن يقود فينيسيوس جونيور هجوم السامبا في تشكيل البرازيل ضد الإكوادور، حيث سيدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بالقوة الضاربة بحثًا عن تحقيق الانتصار في ظهوره الأول.

تشكيل البرازيل المتوقع ضد الإكوادور



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو لويز دا سيلفا، ماركينيوس كوريا، ليو أورتيز، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو جيماريش، ماتيوس كونيا.

خط الهجوم: أنتوني، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

ويسعى منتخب البرازيل إلى تحقيق الفوز بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام منتخب الأرجنتين بـ4 أهداف مقابل هدف وحيد.



ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 21 نقطة، بينما يحل منتخب الإكوادور في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 2 صباحًا غدا الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة البرازيل أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026



تذاع مباراة الإكوادور ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC Sports HD 1.

أول مباراة لأنشيلوتي مع البرازيل في ملعب السامبا



أما مباراته الأولى تحت أنظار الجمهور البرازيلي فستكون في 10 من الشهر المقبل خلال مباراة تصفيات أيضا أمام باراجواي بملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو.

قائمة أنشيلوتي الأولى مع منتخب البرازيل



حراسة المرمى: أليسون بيكر، بينتو، هوجو سوزا.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، أليكساندرو، بيرالدو، كارلوس أوجوستو، دانيلو، ليو أورتيز، ماركينيوس، فاندرسون، ويزلي.

خط الوسط: أندرياس بيريرا، أندري سانتوس، برونو جيمارايش، كاسيميرو، إيدرسون، جيرسون.



خط الهجوم: أنتوني، إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، ماتيوس كونيا، رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.