ضبط 220 كيلو بيتي فور غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق، تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، تضمنت مداهمة مصنع أغذية غير مرخص بحي شرق شبرا الخيمة.

ضبط 220 كيلو جرام بيتي فور متغيرة الخواص الطبيعية بالقليوبية

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم تحت إشراف إشراف الدكتور نادية دانيال - مدير الادارة الصحية بشبرا شرق ؛ والدكتور محمد طلعت ـ المدير الوقائي بالإدارة، ضبط 220 كجم بيتي فور متغيرة الخواص الطبيعية وغير مطابق للمواصفات، هذا وقد تم سحب عينة عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت المديرية بالقليوبية، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية، كما تم تحرير 5 محاضر للمشتغلين بالمصنع دون حملهم شهادات صحية، وتم التوصية بغلق المصنع لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية يرتقي إلى حدوث خطرا داهما على الصحة العامة وصحة المواطنين.

كما تلاحظ وجود 12 كيلو جرام من هوالك التصنيع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم إعدامها أثناء المرور، جاء ذلك بتنسيق كل من: الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، محمود صابر - مراقب الأغذية بالمديرية، شارك في الحملة مكتب أغذية شبرا شرق أسامة حمدي رئيس المكتب، أشرف أبو النور مفتش الأغذية، إبراهيم مغاورى - مفتش الأغذية.

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