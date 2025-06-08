الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 220 كيلو بيتي فور غير صالح للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط 220 كيلو جرام
ضبط 220 كيلو جرام بيتي فور بالقليوبية،فيتو

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق، تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، تضمنت مداهمة مصنع أغذية غير مرخص بحي شرق شبرا الخيمة.

الملاهي الشعبية تجذب الأطفال ثاني أيام عيد الأضحى في القليوبية (صور)

فنون شعبية وتنورة أبرز احتفالات مراكز شباب القليوبية ثاني أيام العيد (صور)

ضبط 220 كيلو جرام  بيتي فور متغيرة الخواص الطبيعية بالقليوبية 

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم تحت إشراف إشراف الدكتور نادية دانيال - مدير الادارة الصحية بشبرا شرق ؛ والدكتور محمد طلعت ـ المدير الوقائي بالإدارة، ضبط 220 كجم بيتي فور متغيرة الخواص الطبيعية وغير مطابق للمواصفات، هذا وقد تم سحب عينة عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت المديرية بالقليوبية، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية، كما تم تحرير 5 محاضر للمشتغلين بالمصنع دون حملهم شهادات صحية، وتم التوصية بغلق المصنع لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية يرتقي إلى حدوث خطرا داهما على الصحة العامة وصحة المواطنين.

كما تلاحظ وجود 12 كيلو جرام من هوالك التصنيع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم إعدامها أثناء المرور، جاء ذلك بتنسيق كل من: الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، محمود صابر - مراقب الأغذية بالمديرية، شارك في الحملة مكتب أغذية شبرا شرق أسامة حمدي رئيس المكتب، أشرف أبو النور مفتش الأغذية، إبراهيم مغاورى - مفتش الأغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حي شرق شبرا الخيمة مراكز شباب القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

الملاهي الشعبية تجذب الأطفال ثاني أيام عيد الأضحى في القليوبية (صور)

فنون شعبية وتنورة أبرز احتفالات مراكز شباب القليوبية ثاني أيام العيد (صور)

محافظ القليوبية يقدم الورود للمرضى والأطقم الطبية بمستشفى بنها احتفالا بعيد الأضحى

الأكثر قراءة

عصام كامل يكشف عن قصة الصداقة التي جمعت بين فرج فودة وقاتله

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية