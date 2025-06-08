حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية، كثافة في أعداد الزوار مساء اليوم الأحد، "ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالواجهة النيلية والأنشطة الترفيهية والملاهى.

كثافة أعداد الزوار مساء ثالث ايام عيد الاضحى

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الخطة التي تم وضعها للخروج بالاحتفالات أتت ثمارها حتي الآن ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين.. مشيرا إلى أن رجال الشرطة بتواجدهم بمداخل ومخارج الحدائق ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

أضاف المحافظ إن أعين رجال الزراعة لن تغفل ولو لحظة واحدة عن مافيا التعديات على الأراضي الزراعية بالقرب من المدن لمنع أي حالة تعد في المهد لأنها قضية أمن قومي تهم الأجيال القادمة ولابد من الحفاظ عليها.

كما شهد كورنيش النيل ببنها زحاما شديدا، بعد أعمال التطوير التي شهدها الممشي الذي امتد لمسافة أكثر من كيلو متر ولعب الاطفال واستمتعوا بالجو اللطيف وركوب الخيول.

وطالب محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهرًا حضاريًا.

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

كثافة الزوار علي حدائق القناطر في العيد، فيتو

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