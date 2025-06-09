إصابة شخصين في مشاجرة بقرية طحلة بالقليوبية

شهدت قرية طحلة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة بين طرفين أمام المدرسة الإعدادية بالقرية، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق خرطوش، تم نقلهما على الفور إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة بين طرفين في القرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية التي تولت التحقيق، حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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