رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام امتحانات الحقوق ويوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء.

رئيس جامعة بنها يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب



وخلال الجولة، تفقد "الجيزاوى " لجان الامتحانات واطمأن علي انتظام سير العمل بجميع اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية.

وأكد حرص إدارة الجامعة علي المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بكافة كليات الجامعة منذ بدئها، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

من ناحية أخرى شهدت الجولة تفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه أعمال التطوير والصيانة داخل الكلية، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء مسجد الكلية والذى سيتم افتتاحة قريبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.