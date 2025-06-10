الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام امتحانات الحقوق ويوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب

رئيس جامعة بنها يتابع
رئيس جامعة بنها يتابع اعمال الامتحانات، فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء.

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رئيس جامعة بنها يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب
 

وخلال الجولة، تفقد "الجيزاوى " لجان الامتحانات واطمأن علي انتظام سير العمل بجميع اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية.
وأكد  حرص إدارة الجامعة علي المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات بكافة كليات الجامعة منذ بدئها، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على مواصلة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.
من ناحية أخرى شهدت الجولة تفقد رئيس جامعة  بنها ومرافقوه أعمال التطوير والصيانة داخل الكلية، بالإضافة إلى تفقد أعمال إنشاء مسجد الكلية والذى سيتم افتتاحة قريبا.

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رئيس جامعة بنها محافظ القليوبية ناصر الجيزاوي

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