التحقيقات: السرعة الزائدة وراء تصادم سيارتين ومصرع شخص في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم سيارتين بمنطقة عين شمس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما استعلمت عن الحالة الصحية لـ 3 آخرين أصيبوا في نفس الحادث.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم وإصابة 3 آخرين، بالفحص تبين تصادم سيارتين في أحد الشوارع نتيجة السرعة الزائدة وانفلات عجلة القيادة بيد احد السائقين.

وانتقل فريق من مرور القاهرة إلى مكان الحادث لإزالة آثاره، وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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