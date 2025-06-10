الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

تفاصيل معاينة حادث تصادم تروسيكل وأتوبيس بعد إصابة 6 أشخاص

حادث سير
حادث سير

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم نتيجة حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل في العمرانية بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وانتداب خبراء من المرور لإعداد تقرير وافي عن الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

ورجحت المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد التروسيكل فاصطدم بالاتوبيس، وأسفر عن سقوط للمصابين.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث العمرانية المقدم أيمن السكوري، يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بتروسيكل.

وتم التحفظ على الأتوبيس وقائده، كما تم رفع آثار الحادث لتسهيل حركة المرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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