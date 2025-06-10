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حوادث

تأييد السجن المشدد 3 سنوات لتاجر حشيش في مصر القديمة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

 قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر بمنطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

البداية كانت عندما وردت معلومات الي مباحث قسم مصر القديمة تفيد بإحراز (ك. ش) كمية من الحشيش المخدر مستخدما في ذلك سيارته لترويجه في منطقة مصر القديمة. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 16  قطعة من الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 16 قطعة بنية اللون تعود جميعها للحشيش المخدر المدرج على الجدول الأول من جداول مكافحة المخدرات.


واعترف المتهم بأنه يقف على نواصي الشوارع بمنطقة مصر القديمة لبيع وترويج المواد المخدرة علي عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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