تأييد السجن المشدد 3 سنوات لتاجر حشيش في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة عاطل لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر بمنطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

البداية كانت عندما وردت معلومات الي مباحث قسم مصر القديمة تفيد بإحراز (ك. ش) كمية من الحشيش المخدر مستخدما في ذلك سيارته لترويجه في منطقة مصر القديمة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على 16 قطعة من الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 16 قطعة بنية اللون تعود جميعها للحشيش المخدر المدرج على الجدول الأول من جداول مكافحة المخدرات.



واعترف المتهم بأنه يقف على نواصي الشوارع بمنطقة مصر القديمة لبيع وترويج المواد المخدرة علي عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.