الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

راكب حاول تهريب مخدر الماريجوانا بالمطار: برا زي الشوكولاته مش ممنوعة

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب ضبط بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا وكمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم" بمطار القاهرة الدولي 15 يوما على ذمة التحقيق. 

واعترف المتهم بجلبه المواد المخدرة من الخارج قائلا: " برة بيبعوها زي الشوكولاته مش ممنوعة فافتكرتها هنا زي برة ومكنتش اعرف انها غير قانونية ".

وأشار المتهم إلى أنه جلب المخدرات بقصد التعاطي وليس الاتجار قائلا “ للاستخدام الشخصي ”.

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص وبحوزته (كمية من الماريجوانا– كمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم") مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات وصوله الي البلاد على متن إحدى الرحلات.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة وتعاطيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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