حرب الجبالي يتخطى "آسر" ويحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاهدة على "شاهد"

نجح مسلسل “حرب الجبالي” بطولة الفنان أحمد رزق في تخطي المسلسل المقتبس عن الدراما التركية “آسر” في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة “شاهد”.

صعد مسلسل حرب الجبالي إلى المركز الثاني، متفوقًا على “آسر” الذي تراجع من المركز الأول إلى المركز الرابع، في حين يحتل المركز الأول حاليًا المسلسل التركي “ليلى”، الذي تصدر القائمة متفوقًا على جميع الأعمال الأخرى.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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