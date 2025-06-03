مسلسل آسر الحلقة 46، راغب يتأكد من خيانة زوجته

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 46 حول عزت، الذي يتمكن من سرقة ملف سري من خزينة آسر بمساعدة لارا، دون أن يلاحظه أحد.

وعندما يطلع على الملف، يجد صورًا تجمع بين آسر وحياة، فيسأل لارا عن مكانهما، فتخبره أن اللقاء سيتم في أحد الفنادق، فيقرر اللحاق بهما.

في المقابل، يلاحظ راغب في غرفة حياة مفتاحًا يدل على غرفة فندقية، إلى جانب ملابس سهرة مبعثرة، فيزداد شكه ويتوجه بدوره إلى الفندق.

في تلك الأثناء، تتصاعد مشاعر الحب بين آسر وحياة داخل الغرفة، وفجأة، يصل عزت إلى الباب وحينما يلاحظ حياة يتذكر الماضي حينما اكتشف خيانة حياة وراغب لمجد، فيطلب منه آسر التحدث سويا، ويخرج عزت ليجد أمامه فيصل، وهنا تتكشف المؤامرة: لارا كانت أداة ضمن خطة تهدف الضغط على عزت للإيقاع براغب والتخلص منه.

ويقترح آسر على عزت الانضمام إليه لتصفية حساباته مع راغب، ويوافق عزت على التحالف معه، وفي قمة التوتر، يدخل راغب غرفة حياة متوقعًا أن يكشف خيانتها، لكنه يُفاجأ بمفاجأة أعدها له الثلاثة بمناسبة ذكرى زواجه.

يُخدع راغب بالمفاجأة ويبدو سعيدًا، خاصة بعد مغادرة الجميع، لكن عندما يبقى مع حياة وحدهما، يلاحظ خلخالها لتكشف عن القطعة الأثرية النادرة التي لم يستطع شراءها لها من قبل، فيدرك أنها تخونه حقًا وأن من يخونها يدرك برغبتها في هذا الخلخال.

وفي هذه الأثناء تسترجع حياة خيانتها السابقة لمجد مع راغب، فتشعر بالاشمئزاز من نفسها وتخلع الخلخال.

وتنتهي الحلقة بلحظة صادمة، حيث كان آسر، فيصل، ولارا في السيارة يستعدون للمغادرة من الفندق، لكنهم يفاجأون بوقوف راغب أمامهم وهو ينظر إلى آسر نظرة انتقام.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

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