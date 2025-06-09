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خارج الحدود

عضوة بالحزب الجمهوري: كاليفورنيا تخرج عن السيطرة والأزمات تتفاقم

اعمال الشغب في لوس
اعمال الشغب في لوس أنجلوس، فيتو

اتهمت جينجر تشابمان، عضوة الحزب الجمهوري، القيادة الديمقراطية في ولاية كاليفورنيا بأنها السبب المباشر في التدهور المتسارع الذي تشهده الولاية، مؤكدة أن الأزمات المتفاقمة تعكس فشلًا ممنهجًا في إدارة شؤون السكان.


أزمات متشابكة..هجرة غير شرعية وتشرد ومخدرات

أشارت تشابمان إلى أن كاليفورنيا أصبحت رمزًا للفوضى الداخلية، حيث تتزايد فيها مشاكل المهاجرين غير الشرعيين، والتشرد، وتجارة البشر والمخدرات، في ظل سوء الإنفاق العام وتجاهل الأولويات.


نيوسوم تحت النار

وهاجمت تشابمان الحاكم الديمقراطي جافن نيوسوم، معتبرة أنه "فشل في مواجهة التحديات المتراكمة"، وأدى إلى تعقيد الأوضاع بدلًا من احتوائها.


قلق من استضافة الأولمبياد وسط الاضطرابات

وعبّرت تشابمان عن قلقها من استعداد كاليفورنيا لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2026، في ظل ما وصفته بـ"الانهيار الأمني والاقتصادي"، مشيرة إلى أن الولاية غير جاهزة لمثل هذا الحدث الدولي الكبير.


حرائق لوس أنجلوس وتدخل ترامب

سلطت تشابمان الضوء على الحرائق الكارثية التي ضربت لوس أنجلوس شتاءً ماضيًا، قائلة إن القيادة المحلية فشلت في احتوائها، وأن الرئيس دونالد ترامب هو من تدخل لإنهاء الكارثة.


إنفاق بلا نتائج

انتقدت تشابمان السياسات المالية في الولاية، قائلة إن المسؤولين أنفقوا عشرات المليارات في ملفات لا تمس احتياجات المواطنين، متجاهلين التعليم، الصحة، والإسكان.

 

ولاية على حافة الانهيار

وقالت تشابمان:"بوضوح كاليفورنيا لم تعد فقط في حالة تراجع، بل باتت خارجة عن السيطرة بالكامل نتيجة مباشرة لسياسات الحزب الديمقراطي الذي يرفض الاعتراف بالأزمة".

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