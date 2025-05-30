طبيبة تكشف 10 أسرار طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

يتساءل الكثيرون عن سر النمو السريع للشعر، ففي المتوسط، ينمو الشعر بمعدل يتراوح بين 4 إلى 6 بوصات سنويًا، ضمن دورات نمو طبيعية. في أي لحظة، يكون نحو 80% من الشعر في مرحلة النمو النشط. وبينما تتطلع النساء والرجال على حد سواء إلى الحصول على خصلات شعر أطول، يزداد

وقالت الطبيبة ويلما بيرفيلد، أخصائية الأمراض الجلدية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، لا يوجد "علاج سحري" لـنمو الشعر، ولكن هناك عوامل حيوية متعلقة بنمط الحياة والتغذية يمكن أن تدعم شعرًا طويلًا وصحيًا.

مفاتيح تحفيز نمو الشعر

تؤكد الدكتورة بيرفيلد أن تحفيز نمو الشعر لا يعتمد على طريقة واحدة، بل على نهج متكامل يجمع بين تغييرات في نمط الحياة وتناول الفيتامينات الضرورية. إليك أهم توصياتها:

1. التغذية المتوازنة ركيزة أساسية

يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على صحة الشعر ونموه. إن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات الأساسية مثل فيتامينات (أ، ب، ج، د، هـ)، بالإضافة إلى البروتين والحديد، يعزز قوة الشعر وسرعة نموه. وتشدد الدكتورة بيرفيلد على ضرورة انتباه النباتيين والنباتيين الصرف لضمان حصولهم على جميع البروتينات والعناصر الغذائية الضرورية، مع إمكانية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية متوازنة.

2. المكملات الغذائية لدعم إضافي

بينما يُعد النظام الغذائي المتوازن المصدر الأفضل للعناصر الغذائية، يمكن للمكملات الغذائية أن تلعب دورًا داعمًا. وتشمل هذه المكملات:

فيتامينات ب

الحديد

أحماض أوميغا 3 الدهنية

فيتامين د

الزنك

3. البيوتين والكولاجين

يُعتبر كل من البيوتين (فيتامين ب7) والكولاجين من المكملات الشائعة لتقوية الشعر والأظافر والبشرة. توضح الدكتورة بيرفيلد أن "البيوتين يحسن نمو الشعر ويساعد في علاج الالتهابات، مما يفيد بصيلات الشعر والبشرة والأظافر". يمكن الحصول على البيوتين من مصادر طبيعية مثل البيض، الأسماك، اللحوم، البذور، المكسرات، البطاطا الحلوة، والبروكلي، أو من خلال مكملات فيتامين ب المركب.

أما الكولاجين، وهو بروتين يدعم صحة البشرة والغضاريف والعظام والأنسجة الضامة، فقد تكون لمكملاته فوائد لنمو الشعر، وإن كانت الدكتورة بيرفيلد تشير إلى الحاجة لمزيد من البحث في هذا المجال.

4. الحد من العلاجات الكيميائية القاسية

العلاجات الكيميائية مثل تبييض الشعر، وصلات الشعر، أو استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على الكحول، قد تلحق الضرر ببصيلات الشعر وتضعفها، مما يعيق النمو الصحي.

5. تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

يؤثر تكرار استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد على صحة الشعر ونموه. يُنصح بتجنب التصفيف الحراري المفرط، وفي حال الضرورة، يجب استخدام واقي حرارة قبل التصفيف.

6. فهم نوع شعرك

لكل نوع شعر (ناعم، خشن، مجعد، مصبوغ) احتياجاته الخاصة. فإذا كان الشعر جافًا، يُفضل غسله بشكل أقل واستخدام بلسم ثقيل. أما الشعر الناعم أو المجعد جدًا، فقد يتلف بسهولة، لذا يجب تجنب تمشيطه وهو مبلل واستخدام منتجات مصممة خصيصًا لنوعه.

7. قص الأطراف بانتظام

قد يبدو قص الأطراف مناقضًا لرغبة إطالة الشعر، إلا أن الدكتورة بيرفيلد تؤكد أنه يمنع تكسر الشعر وتقصفه، ويحافظ على طوله وكثافته. وتضيف: "الأطراف المتقصفة تتطاير على ألياف الشعر كتمزق في الجوارب، ويجب قصها".

8. تدليل فروة الرأس

توصي الدكتورة بيرفيلد بالتركيز على صحة فروة الرأس، قائلة: "إذا كانت فروة رأسك تسبب الحكة أو التقشر، فهذا يعني وجود التهاب يعيق نمو الشعر. فروة الرأس الصحية تعني شعرًا في أفضل حالاته". للحفاظ على صحة فروة الرأس، يمكن استخدام الشامبوهات المضادة للقشرة أو تجنب الشامبو والبلسمات ذات الروائح القوية التي قد تهيج البشرة الحساسة.

9. إدارة التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق المتزايد إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤثر على نمو الشعر وقد يزيد من تساقطه. يُنصح بممارسة الأنشطة التي تخفف التوتر مثل الرياضة، قضاء الوقت في الطبيعة، وتقنيات الاسترخاء كالتنفس العميق والتأمل.

10. الحذر من الادعاءات غير المثبتة

على الرغم من الشهرة المتزايدة لاستخدام ماء الأرز لنمو الشعر، لا يوجد دليل علمي قاطع على فعاليته، وإن كانت بعض الروايات تشير إلى فوائد محتملة بسبب احتوائه على مضاد الأكسدة الإينوزيتول. أما بالنسبة لزيت إكليل الجبل، فتشير بعض الأبحاث القديمة إلى فوائده في إعادة نمو الشعر، لكن الدكتورة بيرفيلد تؤكد الحاجة لمزيد من البحث حول هذا المكون العصري.

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