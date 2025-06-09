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رياضة

كرواتيا تسحق التشيك بخماسية في تصفيات كأس العالم

منتخب كرواتيا، فيتو
منتخب كرواتيا، فيتو

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب كرواتيا فوزا كبيرا ومستحقا أمام منتخب جمهورية التشيك، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب كرواتيا كل من، اندريج كراماريتش هدفين في الدقيقتين 42 و75، و
لوكا مودريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وإيفان بيريشيتش في الدقيقة 68، وانتي بوديمير في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف منتخب جمهورية التشيك الوحيد اللاعب توماس سوستشيك في الدقيقة 58.

ويحتل منتخب كرواتيا حاليا وصافة المجموعة الـ12 بـ6 نقاط من مباراتين، فيما يبقى منتخب جمهورية التشيك في الصدارة بـ9 نقاط من 4 مباريات.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

التشيك - 9 نقاط

كرواتيا - 6 نقاط

مونتينجرو - 6 نقاط

جزر الفارو - 3 نقاط

جبل طارق - بدون نقاط

وكان المنتخب الكرواتي قد استهل مشواره بانتصار كاسح على جبل طارق بنتيجة 7–0، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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