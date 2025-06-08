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رياضة

هولندا تفوز على فنلندا 2-0 في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم

منتخب هولندا، فيتو
منتخب هولندا، فيتو

فاز منتخب هولندا على نظيره منتخب فنلندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

هولندا ضد فنلندا

وسجل هدفي منتخب هولندا كل من: ممفيس ديباي في الدقيقة 6 ودينزل دومفريس في الدقيقة 23. 

 

تشكيل هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فالكين.

خط الدفاع: فان دايك، دومفريس، فان هيكي، اكي.

خط الوسط: جرافينبيرش، فرانك دي يونج وريندرز.

خط الهجوم: فريمبورج، كودي جاكبو وديباي.

 

بهذه النتيجة يحتل منتخب فنلندا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقي 4.

ويتصدر منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

بينما يتواجد منتخب هولندا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة سجل خلالها هدفين والحفاظ على نظافة شباكه.

ويحتل منتخبا ليتوانيا ومالطا المركزين الرابع والخامس على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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