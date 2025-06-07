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رياضة

تصفيات كأس العالم، هولندا تتقدم على فنلندا 0/2 في الشوط الاول

منتخب هولندا
منتخب هولندا

تقدم  منتخب هولندا على نظيره منتخب فنلندا بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدفي منتخب هولندا كل من: ممفيس ديباي في الدقيقة 6 ودينزل دومفريس في الدقيقة 23. 

تشكيل هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فالكين.

خط الدفاع: فان دايك، دومفريس، فان هيكي، اكي.

خط الوسط: جرافينبيرش، فرانك دي يونج وريندرز.

خط الهجوم: فريمبورج، كودي جاكبو وديباي.

قائمة منتخب هولندا 

وجاءت قائمة هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد)، نيك أوليج (سبارتا روتردام)، كييل شيربن (ستورم جراتس).

الدفاع: ناثان آكي (مانشستر سيتي)، ستيفان دي فريج، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)، جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن)، لوتشاريل جيرترويدا (لايبزيج)، جوريل هاتو (أياكس أمستردام)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، يان بول فان هيكي (برايتون وهوف ألبيون).

الوسط: رايان جرافنبيرتش (ليفربول)، فرينكي دي يونج (برشلونة)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، نوا لانج (آيندهوفن)، تيجاني ريندرز (ميلان)، تشافي سيمونز (لايبزيج)، ماتس ويفر (برايتون آند هوف ألبيون).

الهجوم: ممفيس ديباي (كورينثيانز)، كودي جاكبو (ليفربول)، دونيل مالين (أستون فيلا)، فوت فيجورست (أياكس أمستردام).

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