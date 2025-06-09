أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق.. حقيقة تلقى الزمالك عروض احتراف لـ محمد شحاتة.. واتحاد الكرة يعلن فترات ومواعيد القيد بموسم 2025-2026
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
مصدر يكشف حقيقة تلقى الزمالك عروض احتراف لـ محمد شحاتة
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة تلقي محمد شحاتة لاعب الفريق عروض احتراف أوروبية خلال الانتقالات الصيفية.
رسميًا.. مانشستر سيتي يضم الجزائري ريان آيت نوري حتى 2030
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري ريان آيت نوري، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2030.
اتحاد الكرة يعلن فترات ومواعيد القيد بموسم 2025/ 2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فترات ومواعيد القيد الخاصة بموسم 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:
الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية
دخلت بعثة الأهلي قبل قليل معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق 14 يونيو الجاري، بلقاء الأهلي مع انتر ميامي الأمريكي.
ألكسندر سانتوس على قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للرمادي
قال مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تم عرضه على الأبيض لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.
رسميا، كريستيان كيفو مديرا فنيا لفريق إنتر ميلان
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن المدير الفني الجديد للفريق، خلفا للمدرب سيموني إنزاجي الذي غادر الأسبوع الماضي في اتجاه الهلال السعودي، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.
رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نظام وشروط القيد للمسابقات موسم 2025- 2026
أعلن اتحاد الكرة، القواعد العامة لشروط القيد وانتقالات اللاعبين والرسوم والمواعيد والمسابقات لموسم 2025-2026.
ريال مدريد يخوض مرانه الأول تحت قيادة ألونسو (صور)
خاض ريال مدريد، مرانه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو، لبدء مسيرته مع الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف يونيو الجاري، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.
ريبيرو يشيد بـ 5 نجوم من الأهلي بعد ودية باتشوكا
حصل خمس لاعبين من الأهلي على إشادة من ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خوض مباراة باتشوكا المكسيكي صباح اليوم.
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