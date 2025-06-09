أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق.. حقيقة تلقى الزمالك عروض احتراف لـ محمد شحاتة.. واتحاد الكرة يعلن فترات ومواعيد القيد بموسم 2025-2026

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة تلقي محمد شحاتة لاعب الفريق عروض احتراف أوروبية خلال الانتقالات الصيفية.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري ريان آيت نوري، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2030.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فترات ومواعيد القيد الخاصة بموسم 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:

دخلت بعثة الأهلي قبل قليل معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق 14 يونيو الجاري، بلقاء الأهلي مع انتر ميامي الأمريكي.

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تم عرضه على الأبيض لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن المدير الفني الجديد للفريق، خلفا للمدرب سيموني إنزاجي الذي غادر الأسبوع الماضي في اتجاه الهلال السعودي، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

أعلن اتحاد الكرة، القواعد العامة لشروط القيد وانتقالات اللاعبين والرسوم والمواعيد والمسابقات لموسم 2025-2026.

خاض ريال مدريد، مرانه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو، لبدء مسيرته مع الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف يونيو الجاري، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.

حصل خمس لاعبين من الأهلي على إشادة من ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خوض مباراة باتشوكا المكسيكي صباح اليوم.

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