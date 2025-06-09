رسميا، كريستيان كيفو مديرا فنيا لفريق إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن المدير الفني الجديد للفريق، خلفا للمدرب سيموني إنزاجي الذي غادر الأسبوع الماضي في اتجاه الهلال السعودي، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

كيفو مدربا جديدا لفريق إنتر ميلان

وأعلن إنتر ميلان رسميا تعيين الروماني كريستيان كيفو مدربا جديدا للفريق، ليبدأ مهامه من اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وقال إنتر ميلان في بيانه الرسمي: "يسر نادي إنتر أن يرحب بكيفو مدربا جديدا للفريق الأول. وقع المدرب عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

كان إنتر قد توصل لاتفاق مع كيفو على تولي المهمة الفنية للفريق، بعد فترة 4 أشهر قضاها مع فريق بارما ونجح في إبقائه بالدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن إنزاجي رحل عن إنتر بعد الخسارة الفادحة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0، في نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن النيراتزوري خسر كل الألقاب في الموسم الحالي، رغم منافسته بقوة على الثلاثية حتى الأمتار الأخيرة.

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