ألكسندر سانتوس على قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للرمادي

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، تم عرضه على الأبيض لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي معروض على الزمالك

ورغم أن إدارة الزمالك لم تبدأ حتى الآن مفاوضات رسمية مع سانتوس، إلا أن اسمه يبقى مطروحًا ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأبيض، في إطار سعي الإدارة للتعاقد مع مدير فني جديد يقود المشروع الفني في الموسم القادم خلفا لأيمن الرمادي.

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

فيما أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تنحيه عن دعم الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: “التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي وسيتم إتمامها بالكامل، بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر، وبعد هذا أنا استأذنكم في أنني لن آخذ على عاتقي أي التزامات جديدة وشكرًا”.

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