مركز حقوقي: "مادلين" لا تزال في عرض البحر ويتم سحبها قسرا

أفاد مركز عدالة القانوني، مركز لحماية حقوق الأقلية العربية، أن السفينة مادلين ما تزال في عرض البحر ويتم سحبها قسرا من قبل البحرية الإسرائيلية.

وتابع بأن السلطات الإسرائيلية تستخدم الحصار غير القانوني على غزة كمبرر لاحتجاز نشطاء دوليين.

وتجددت مضايقات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التشويش على طاقم عمل إحدى القنوات الفضائية الإقليمية، أمام ميناء أسدود والذي يشهد نقل السفينة مادلين والنشطاء على متنها إليه.

وقبل وقت سابق قال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي: حذرنا مواطنينا الستة على متن السفينة مادلين وتواصلنا مع إسرائيل لمنع أي حادث.

كما أشار إلى أنه طلب من إسرائيل توفير الحماية القنصلية لمواطنينا الستة على متن السفينة مادلين وزيارتهم.



ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا ودون عوائق.

أدانت وزارة الخارجية التركية هجوم جيش الإحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع"، ويؤكد أن "إسرائيل دولة إرهابية".

توصيل مساعدات إنسانية إلى غزة

وقالت الخارجية التركية في بيان: إن "تدخل القوات الإسرائيلية في سفينة "مادلين"، التي انطلقت لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، وعلى متنها مواطنونا، أثناء إبحارها في المياه الدولية، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشددت على أن هذا "الهجوم الشنيع من حكومة (بنيامين) نتنياهو، والذي يهدد أيضا حرية الملاحة والأمن البحري، يثبت مجددا أن إسرائيل دولة إرهابية"، مؤكدة أن "سيستمر ردّ فعل المجتمع الدولي المبرر، على سياسات الإبادة الجماعية في إسرائيل، والتي تستخدم الجوع سلاحًا في غزة، وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية".

موقف إسرائيل العدواني وغير القانوني

وأضافت: "لن يتمكن موقف إسرائيل العدواني وغير القانوني، من إسكات الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين قبل وصولها إلى قطاع غزة

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صافرات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

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